'ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ' ਗੀਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : September 24, 2025 at 4:04 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੌਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣੇ ਫ਼ਨਕਾਰ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਜਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਵੱਲੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੀਟ ਸੋਂਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂਏ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ' (ਬੀ ਪ੍ਰਾਂਕ) ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਫੀਚਰਿੰਗ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ), 'ਕਾਤਲ ਕੌਕਾ' (ਜੈਜੀ ਬੀ), ਟਿਕਟ ਕਰਾਲੋ (ਸ਼ਿਵਾ ਚੌਧਰੀ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰਾਂਡ ਮਸਤੀ', 'ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ 2', 'ਮਸਤੀ', 'ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ 3' ਅਤੇ 'ਰਾਮਰਤਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
