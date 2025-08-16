ETV Bharat / entertainment

ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ - SHOW SAMPOORNA

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ 'ਸੰਪੂਰਨਾ' ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।

actress K Preet Kiran
actress K Preet Kiran (Photo: Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 9:57 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਖੇਤਰ...ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ 'ਸੰਪੂਰਨਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈੱਨਲ ਉਪਰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪਤਾ ਸੇਨ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਸੀਰੀਅਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਉਤਰਾਅ ਅਤੇ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏਗਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

