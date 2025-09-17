ETV Bharat / entertainment

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ISHA MALVIYA
ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ (ETV Bharat (Special Arrangement))
Published : September 17, 2025 at 5:17 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਤੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਡਾਇਮੰਡ ਸਟਾਰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜੱਸੀ ਲੋਹਕਾ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰਮਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਲੋਲਾ' ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਡ੍ਰੀਮੀਆਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 17 ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

