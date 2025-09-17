ETV Bharat / entertainment

5 ਸਾਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਬਾਰੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਜੁਨੂਨ' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 'ਏਕ ਬਾਰ ਫਿਰ' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਮਲਾ' ਅਤੇ 'ਅੰਕਹੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੌਦਾ', 'ਤਨਾਵ' ਅਤੇ 'ਮੁਕੱਮਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ 'ਏਕ ਮੁਲਾਕਾਤ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਧੂਪ', 'ਚਾਰ ਆਨੇ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ' ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ACTRESS DEEPTI NAVALHOSHIARPUR NEWSHOSHIARPUR 5 YEAR OLD BOYHARVEER SINGH NEWS

