ETV Bharat / entertainment

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

'ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

DEEPIKA EXIT FROM KALKI 2898 AD
ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ 'ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੈਜਯੰਤੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕਲਕੀ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ" ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਸ "ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ" ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਦੀਪਿਕਾ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ "ਸਪਿਰਿਟ" ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੰਦੀਪ ਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਿਕਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

KALKI 2898 ADDEEPIKA PADUKONEDEEPIKA PADUKONE ON KALKI 2898 ADDEEPIKA EXIT FROM KALKI 2898 AD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰਾਇਡ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? ਦੇਖੋ Live

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.