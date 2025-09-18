ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
'ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ 'ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੈਜਯੰਤੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕਲਕੀ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ" ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
ਪ੍ਰਭਾਸ "ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ" ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਦੀਪਿਕਾ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ "ਸਪਿਰਿਟ" ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੰਦੀਪ ਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਿਕਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA(Non Disclosure Agreement) between us. But by doing this, You've 'DISCLOSED' the person that you are....— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 26, 2025
Putting down a Younger actor and ousting my story? Is this what your feminism stands for ? As a…
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-