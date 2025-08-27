ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪਤੀ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ' ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਾ 'ਸਮੱਗਰੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਲੀਆ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੰਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਆਲੀਆ ਜਲਦੀ ਹੀ YRF ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਫਿਲਮ 'ਅਲਫ਼ਾ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਲਫ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੀਆ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ 'ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
