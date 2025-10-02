ETV Bharat / entertainment

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ

ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ (YSCA) ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

YOGRAJ SINGH
ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ (ETV Bharat (Special Arrangement))
Published : October 2, 2025 at 7:46 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਦਿਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ (YSCA) ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨੂਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਚਾਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਵਿਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ।

Yograj Singh
ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਓਧਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Yograj Singh
ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਆਧਿਨੁਕ ਖੇਡ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪ-ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

