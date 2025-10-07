ETV Bharat / entertainment

ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ

ਸਾਊਥ ਐਕਟਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜੋਗੁਲੰਬਾ ਗਡਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

vijay deverakonda
ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ (File Photo: X- @TheDeverakonda)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜੋਗੁਲੰਬਾ ਗਡਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸਵਰਗੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਟਾਪਰਥੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ।"

ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਕਿੰਗਡਮ" ਅਤੇ "ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

