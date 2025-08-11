ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨ ਸੰਧੂ, ਅੰਕਿਤ ਮੌਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੋਰੁਸ਼ ਨਾਗਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਰੁਣ ਅੰਬਾਵਤਾ, ਅਮਨ ਡਡਵਾਲ, ਗਿੱਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਰਤ ਮਸਤ, ਮਹੇਸ਼ ਮਾਂਜਰੇਕਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਨੀਆ ਪੰਨੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਨੂੰ, ਅਨੁਜ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ 2' ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਾੜਾ ਸੋਂਗ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
