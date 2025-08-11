ETV Bharat / entertainment

'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' 'ਚ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ - SUKHWINDER RAJ

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ
ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨ ਸੰਧੂ, ਅੰਕਿਤ ਮੌਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੋਰੁਸ਼ ਨਾਗਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਰੁਣ ਅੰਬਾਵਤਾ, ਅਮਨ ਡਡਵਾਲ, ਗਿੱਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਰਤ ਮਸਤ, ਮਹੇਸ਼ ਮਾਂਜਰੇਕਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਨੀਆ ਪੰਨੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਨੂੰ, ਅਨੁਜ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ 2' ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਾੜਾ ਸੋਂਗ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨ ਸੰਧੂ, ਅੰਕਿਤ ਮੌਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੋਰੁਸ਼ ਨਾਗਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਰੁਣ ਅੰਬਾਵਤਾ, ਅਮਨ ਡਡਵਾਲ, ਗਿੱਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਰਤ ਮਸਤ, ਮਹੇਸ਼ ਮਾਂਜਰੇਕਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਨੀਆ ਪੰਨੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਨੂੰ, ਅਨੁਜ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ 2' ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਾੜਾ ਸੋਂਗ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTOR SUKHWINDER RAJ BUTTARਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰFILM MUKK GYI FEEM DABBI CHO YAAROPOLLYWOOD LATEST NEWSSUKHWINDER RAJ

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.