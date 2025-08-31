ਫਰੀਦਾਕੋਟ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਸੰਪੂਰਣਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। 'ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪਤਾ ਸੇਨ, ਵਿਦਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਕਲਰਜ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸੋਅ 'ਸਹਿਜਵੀਰ' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਝੂੰਗੀਆਂ ਰੋਡ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੰਪੂਰਣਾ' ਸ਼ੋਅ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ 'ਚ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਿਕ ਟੌਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਕਲਰਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਸਵਰਨ ਘਰ' ਅਤੇ 'ਵਕੀਲ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਸਾਂਝਾ ਸੁਫਨਾ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਗੀਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਰਾਜੀਨਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਪਾਸੇ ਹਟਜਾ, ਰੱਬਾ ਵੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
