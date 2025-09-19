ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਲੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ' ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 1:33 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਲੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗੁਰ ਫਤਹਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਪਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ' ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਪਾਪੂਲਰ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਨੂੰ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ, ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸ ਢਿੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
