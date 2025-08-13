ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 'ਭੋਲ਼ਾ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਅ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ "ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ' ਜਾਂ 'ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿੰਗ'। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੱਬ ਤੋਂ ਛਾਲ।"
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ
ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ।" ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।" ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਲਾ...ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਘੋੜਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੌਂਸਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਓਏ।"
ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ 'ਦਿ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ "ਪੰਜਾਬ 95" ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: