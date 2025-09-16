ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ-ਕਾਤਲ...

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ-ਕਾਤਲ...
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : September 16, 2025 at 9:46 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਰੁਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੱਬ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।" ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਈਦਾ,, ਭਈਏ ਭਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਨੀ।" ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰੂਫ ਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ।" ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਸਰਕਾਰ ਸਬ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।" ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚੋ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟੀਵਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਬਾਰੇ
ਨਕੋਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ 'ਰੋਮੀਓ ਰਾਂਝਾ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2' ਅਤੇ 'ਕਿਸਮਤ' ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
