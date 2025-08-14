ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ', ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਬੀਰ ਸਿਨੇਮਾ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੇਖਣ ਦੀਪ ਕਮਲ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਮੇਡੀ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਈਮ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਮੀਤ, ਪ੍ਰਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਬੇਲੀ ਬਲਰਾਜ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਅਵੀਨਦਰ ਰਾਜੂ, ਹਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ, ਅਜੈਬ, ਦੀਪ ਕਮਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਬਿਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ, ਯੋਗਰਾਜ ਯੋਗੀ, ਅਲੀਸ਼, ਨਵਰਾਜ ਕਲੇਰ, ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤ, ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਮਾਹੀ ਕਟਾਰੀਆ, ਮਨੀਸ਼, ਕੁਲਦੀਪ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਕਾਮ. ਡੀ, ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ 47 ਰੈਲਿਕ, ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਰੀਰਾਜ, ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਲਿਪ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਰਾਜ ਕਲੇਰ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਗੁਰਤੇਜ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੈਮਿਲੀ 420', 'ਫੈਮਿਲੀ 420 ਵਨਸ ਅਗੇਨ', 'ਫੈਮਿਲੀ 421', 'ਫੈਮਿਲੀ 422', 'ਫੈਮਿਲੀ ਛੜਿਆ ਦੀ', 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੋਚਣਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 'ਖਤਰਨਾਕ', 'ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ 2' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: