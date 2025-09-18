ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 3:45 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੀਡ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2', 'ਗਾਂਧੀ 3', 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2', 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3', 'ਬਲੈਕੀਆ 2', 'ਸ਼ਰੀਕ 2' ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਅੱਠਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਰਪੰਚ' ਅਤੇ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-