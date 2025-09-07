ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਸਿਮਰਨ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਧਰਮਜੀਤ', 'ਸੰਤੋ ਬੰਤੋ' ਅਤੇ 'ਦਾਜ' ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਅਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਮ ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1991 ਵਿੱਚ 'ਸੂਬੇਦਾਰ', 1994 ਵਿੱਚ 'ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ', 2019 ਵਿੱਚ 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ' ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਡੈਨੀ ਡੇਂਜੋਂਗਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਟਾਰਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ਿਖਰ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
