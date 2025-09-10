ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿਰਫ ਤੂੰ' 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿਰਫ਼ ਤੂੰ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 5:47 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿਰਫ ਤੂੰ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਇਸ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਅਰੋੜਾ, ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਲੈਕੀਆ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 2017' ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ', 'ਨਿਸ਼ਾਨਾ', 'ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ', 'ਤੁਫੰਗ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਓ ਕੈਨੇਡਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਫ ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜਿਆਦਾਤਰ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
