ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਲਮ 'ਕੈਲੋਰੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਕੈਲੋਰੀ' ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਜੋਅ ਬਾਲਾਸ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਈਸ਼ਾ ਮਰਜਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਾਹਣਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਅਪਣੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਸਿਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉਕਤ 540ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਰੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਭਾਗ ਭਰੇ ਪਲ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
