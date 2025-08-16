ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਰਾਰ ਖ਼ਾਂ' ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਐਨਐਫਜੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੂੰਜਨ ਕਟੋਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਮਿੰਟੂ, ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ, ਸੱਤੀ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਅਨਮੋਲ ਗੁਪਤਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਿਯਾ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਉਦੈ, ਸੁਮਿਤ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਗੋਨੀ ਸੱਗੂ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਦ ਸਿੱਧੂ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗੁੱਜਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਸਮੀਰ ਗਿੱਲ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਲ ਗੋਰਾ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਸੰਪਾਦਕ ਅੰਕੁਰ ਮਨਚੰਦਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਵਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
