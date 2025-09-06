ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਇਹ ਸਟਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : September 6, 2025 at 1:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੇ ਜੁੜਾਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਯੰਕਤ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਇਸ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਹੋਣ।
ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਚ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ ਅੱਜ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਬਣ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸਰਪੰਚ', 'ਬਟਵਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਨਿੰਮੋ' ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
