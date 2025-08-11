ETV Bharat / entertainment

"ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ", ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ - AAMIR KHAN

ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਫੈਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

Aamir Khan Brother Faisal Khan
Aamir Khan Brother Faisal Khan (Photo: IANS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਪਾਂ" ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ...ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਫੈਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਮਿਰ, ਜ਼ੀਨਤ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਜੁਨੈਦ ਖਾਨ, ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ, ਫਰਹਤ ਦੱਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ, ਕਿਰਨ ਰਾਓ, ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ, ਸੇਹਰ ਹੇਗੜੇ, ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ, ਨੁਜ਼ਹਤ ਖਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਟੀਨਾ ਫੋਂਸੇਕਾ, ਜ਼ੈਨ ਮੈਰੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਬਲੋ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਮਿਰ, ਮਾਂ ਜ਼ੀਨਤ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਿਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜ਼ੀਨਤ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨਿਖਤ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਆਮਿਰ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਚਿੱਤਰਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਫੈਜ਼ਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ (ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

"ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

58 ਸਾਲਾਂ ਫੈਜ਼ਲ ਖਾਨ 2000 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਮੇਲਾ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਟਵਿੰਕਲ ਖੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ "ਬਾਰਡਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾ" ਅਤੇ "ਬਸਤੀ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ 2003 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ।

