ETV Bharat / entertainment

ਬਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਿਆ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ ਗਾਇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

RAJVIR JAWANDHA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵਿਹੜਿਆ 'ਚ ਛਾਅ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

RAJVIR JAWANDHA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Special Arrangement)

ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟਾ-ਬੇਟੀ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀ।

ਸਾਲ 2014 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ 'ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਮੀ' ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਹਰ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਰਹੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਧੀਆਂ', 'ਜੰਮੇ ਨਾਲ ਦੇ', 'ਸਕੂਨ', 'ਕੰਗਣੀ', 'ਸਰਦਾਰੀ', 'ਮਾਵਾਂ', 'ਪਟਿਆਲੇ ਆਲੇ', 'ਪੰਜਾਬਣ', 'ਜੋਗੀਆ', 'ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ', 'ਜਿੰਦਜਾਨ' ਅਤੇ 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' 'ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਾਵੰਦਾ ਨੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਬਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਾਵੰਦਾ ਬਾਇਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਕ BMW Adventure R 1250 GS ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਉਤਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਬਾਇਕ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕ ਹੱਸ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਟਾਂਡਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਰਵੋਤਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਡਾ ਮਨੀਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJVIR JAWANDHA LIFEPUNJABI SINGER ACCIDENTRAJVIR JAWANDHA CAREERਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾRAJVIR JAWANDHA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.