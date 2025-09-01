ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਵਾਂਗ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਂਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ' ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਚ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਟਾਲਵੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇਂਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਮੂਮਨ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 26-27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਰਹੇ।
ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਛੱਡ 06 ਮਈ 1973 ਨੂੰ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਅਰੁਣਾ ਬਟਾਲਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਧੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੂਜਾ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰੀਬ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂ ਅਰੁਣਾ ਬਟਾਲਵੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: