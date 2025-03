ETV Bharat / entertainment

PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CM ਯੋਗੀ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ, ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ - YOGI ADITYANATH

Ajey The Untold Story of a Yogi ( Photo: Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਅਜੈ: ਦਿ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਏ ਯੋਗੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'The Monk Who Became Chief Minister' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੰਤ ਜੋਸ਼ੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।' 'ਮਹਾਰਾਣੀ 2' ਫੇਮ ਰਵਿੰਦਰ ਗੌਤਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਅਜੈ: ਦਿ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਏ ਯੋਗੀ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਲਾਲ ਯਾਦਵ, ਅਜੈ ਮੈਂਗੀ, ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੱਟਰ, ਗਰਿਮਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਆਹੂਜਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ