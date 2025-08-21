ETV Bharat / entertainment

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਹੰਝੂ - 777 CHARLIE

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਗ ਲਵਰ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।

ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ "777 ਚਾਰਲੀ" ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰ ਰਕਸ਼ਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਧਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਲੀ (ਕੁੱਤਾ) ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਧਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। IMDB ਨੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8.7 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਨਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। "777 ਚਾਰਲੀ" ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

