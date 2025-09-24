ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ, ਮੋਹਨਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦਾਸਾਹੇਬ ਫਾਲਕੇ ਸਨਮਾਨ

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ, ਮੋਹਨਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦਾਸਾਹੇਬ ਫਾਲਕੇ ਸਨਮਾਨ
71st National Film Awards 2025: ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਚੈਕ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2025 at 7:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ 12ਵੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੈਕ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ-
- ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲਿਆਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਫਿਲਮ: ਰੌਕੀ ਐਂਡ ਰਾਣੀ ਕਿਲ ਲਵ ਸਟੋਰੀ (ਹਿੰਦੀ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਕਰਨ ਯਸ਼ ਜੌਹਰ
ਨਿਰਮਾਤਾ: ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਅਪੂਰਵ ਮਹਾਬਾ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ: ਸੈਮ ਬਹਾਦੁਰ (ਹਿੰਦੀ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ
- AVGC 'ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ: ਹਨੂੰ-ਮਨ (ਤੇਲਗੂ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਪੇਨਮੇਟਸਾ
- ਐਨੀਮੇਟਰ ਅਤੇ ਵੀਐਫਐਕਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ - ਵੈਂਕਟ ਕੁਮਾਰ ਜੇਬੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਭਿਨੇਤਾ
ਫਿਲਮ: ਜਵਾਨ (ਹਿੰਦੀ)
ਅਦਾਕਾਰ: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ
- ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਾ
ਫਿਲਮ: 12 ਫੇਲ੍ਹ (ਹਿੰਦੀ)
ਅਦਾਕਾਰ: ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ
- ਸਰਬੋਤਮ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਫ਼ਿਲਮ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੈਟਰਜੀ ਬਨਾਮ ਨਾਰਵੇ (ਹਿੰਦੀ)
ਅਦਾਕਾਰਾ: ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਫ਼ਿਲਮ: ਉੱਲੋਝੁਕੂ (ਮਲਿਆਲਮ)
ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ: ਉਰਵਸ਼ੀ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਫ਼ਿਲਮ - ਵਾਸ਼ (ਗੁਜਰਾਤੀ)
ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ - ਜਾਨਕੀ ਬੋਦੀਵਾਲਾ
- ਸਰਬੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ
ਫਿਲਮ- ਗਾਂਧੀ ਤਥਾ ਚੇਪੂ (ਤੇਲਗੂ)
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ- ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਵੇਨੀ ਬੰਦਰੇੱਡੀ
- ਸਰਬੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ
ਫ਼ਿਲਮ- ਜਿਪਸੀ (ਮਰਾਠੀ)
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ- ਕਬੀਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਖੰਡਾਰੇ
- ਸਰਬੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ
ਫਿਲਮ: ਨਾਲ 2 (ਮਰਾਠੀ)
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ: ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਪੋਕਲੇ
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ: ਭਾਰਗਵ ਸੁਨੀਬਾ ਰਬਨਾਕੰਬ ਜਗਤਾਪ
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ: ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਵਿਵੇਕ ਠੋਸਰ
- ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਫਿਲਮ-2018 - ਹਰ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੈ (ਮਲਿਆਲਮ)
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ - ਮੋਹਨਦਾਸ ਪੀ
- ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਫਿਲਮ - ਐਨੀਮਲ (ਹਿੰਦੀ)
ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ - ਹਰੀਹਰਨ ਮੁਰਲੀਧਰਨ
ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ- ਸਚਿਨ ਸੁਧਾਕਰਨ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ
ਫ਼ਿਲਮ: ਬੇਬੀ (ਤੇਲਗੂ)
ਸਕ੍ਰੀਨਲੇਖਕ: ਸਾਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੀਲਮ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ
ਫ਼ਿਲਮ: ਜਸਟ ਵਨ ਗਾਈ ਇਜ਼ ਇਨਫ਼ (ਹਿੰਦੀ)
ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ: ਦੀਪਕ ਕਿੰਗਰਾਨੀ
- ਸਰਬੋਤਮ ਮੇਕਅਪ
ਫਿਲਮ: ਸਾਮ ਬਹਾਦਰ (ਹਿੰਦੀ)
ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ: ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇਸ਼
- ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ
ਫਿਲਮ: ਸੈਮ ਬਹਾਦੁਰ (ਹਿੰਦੀ)
ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ: ਨਿਧੀ ਗੰਭੀਰ
ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ: ਦਿਵਿਆ ਗੰਭੀਰ
- ਸਰਬੋਤਮ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ
ਫਿਲਮ: ਰੌਕੀ ਔਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ (ਹਿੰਦੀ)
ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ: ਵੈਭਵੀ ਮਰਚੈਂਟ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ- ਡੀਪ ਫਰਿੱਜ
ਨਿਰਮਾਤਾ- ਕਲਰਸ ਆਫ਼ ਡ੍ਰੀਮ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਕਯਾਲ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ: ਵਾਸ਼
ਨਿਰਮਾਤਾ: ਕੇਐਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਲਐਲਪੀ, ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਨੰਤ ਬਿਜ਼ਨਸਕਾਰਪ, ਅਤੇ ਪਾਬੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਕਲਪੇਸ਼ ਸੋਨੀ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ (ਫੀਚਰ)
ਫਿਲਮ: ਕਥਲ - ਏ ਜੈਕਲਫ੍ਰਲਟ ਮਿਸਟਰੀ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਮਿਸ਼ਰਾ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ- ਕੰਡੀਲੂ- ਦਾ ਰੇਅ ਆਫ ਹੋਪ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ- ਯਸ਼ੋਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਟੂਕਾਥੀਰਾ
- ਵਧੀਆ ਉੜੀਆ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ-ਪੁਸ਼ਕਰਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ- ਸ਼ੁਭਰਾੰਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ
- ਵਧੀਆ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ- ਸ਼ਿਆਮਚੀ ਆ
ਨਿਰਮਾਤਾ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਫਿਲਮਸ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਰੁਣ ਰਾਓ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ: ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ
ਨਿਰਮਾਤਾ: ਵੀਐਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਵਰੁਣ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ (ਓਰੀਜਨਲ)
ਫਿਲਮ - ਪਾਰਕਿੰਗ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ - ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
- ਸਰਬੋਤਮ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ: ਭਗਵੰਤ ਕੇਸਰਾਲ
ਨਿਰਮਾਤਾ: ਸ਼ਾਈਨ ਸਕ੍ਰੀਨਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ: ਸਾਹੂ ਗਾਰਪਤੀ
- ਫ਼ਿਲਮ: ਐਨੀਮਲ (ਹਿੰਦੀ)
ਰੀ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਕਸਰ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
- ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ - ਮੌ: ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਾਵ (ਮਿਜ਼ੋ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਸ਼ਿਲਪਿਕਾ ਬੋਰਦੋਲੋਈ
ਗੋਲਡਨ ਲੋਟਸ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗੋਗ੍ਰਾਫਿਕ/ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ/ਸੰਕਲਨ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ: ਮੋ ਬੋ, ਮੋ ਗਾਨ (ਉੜੀਆ)
ਨਿਰਮਾਤਾ: ਕਿਕਸੀ ਵਿੱਕਸੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਐਨਵੀ 1820 ਫਿਲਮਾਂ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਸੁਵੀਰ ਨਾਥ
- ਬੈਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ - ਗੌਡ, ਵੈਂਚਰ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ)
ਨਿਰਮਾਤਾ - ਸਟੂਡੀਓ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦਵਾਨਲ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦਵਾਨਲ
ਰਜਤ ਕਮਲ
- ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਪਿਊਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਫਸਟ' ਲਈ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।