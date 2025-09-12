ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
September 12, 2025
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
'ਬੀ.ਟਾਊਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸੋਐਕਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੰਟੀ ਜੰਡਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ' ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ?
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4', 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
