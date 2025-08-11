ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ NEET UG ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਡੈਂਟਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,452 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2024) ਨਾਲੋਂ 1,963 ਵੱਧ ਹਨ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਰੱਖਿਆ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਐਸਐਮਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੁਆਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ 19 ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3618 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1800 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3618 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ਼ 2208 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 955 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 455 ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14452 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ, 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12489 ਸੀ, ਉੱਥੇ 1963 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। NEET UG ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2024 ਵਿੱਚ 3744 ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, 344 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 4088 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 74 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ 31, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ 80 ਅਤੇ 205 ਐਨਆਰਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 13731 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 721 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 455 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 205 ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਆਰਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ 1.40 ਤੋਂ 1.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਹੋਸਟਲ, ਮੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:-
- ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ: ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ: 3,618
- ਕਿਫਾਇਤੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ: 2,208
- ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ: 955
- ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ: 455
- ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ: ਕੁੱਲ ਕਾਲਜ: 11
- ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ: 1,800
ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ?
- 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰ: 12,489
- 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ: 14,452
- ਇਹ 1,963 ਹੋਰ ਹੈ
- ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ: 13,731
- ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ 721 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ