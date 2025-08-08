ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ (ਐਸਟੀਆਈ) ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ
- ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ: ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇਜਰ
- ਅਸਾਮੀ: 1
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ/ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ/ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ, ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ (ਐਮਐਸ ਵਰਡ, ਪੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਲ)।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ/ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ/ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ/ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ, ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ।
- ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਸੂਖਮ-ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- HIV ਅਤੇ STIs ਲਈ "ਜੋਖਮ 'ਤੇ" ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।
- STI/RTI, HIV, TB, Hep B ਅਤੇ C ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
- ਤਨਖਾਹ NACO ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- 21000/- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭੱਤਾ।
ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ: SS ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕਰ
ਅਸਾਮੀ: 2
ORW ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਸਿਹਤ, HIV/AIDS, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ।
- ਤਨਖਾਹ: 10500/- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭੱਤਾ।
- ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਭੇਜੋ: janhit.tipsacs@gmail.com
ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਨਹਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਨਜੀਓਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਗਲੀ ਨੰ: 3 ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9851050001।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਛੱਤ ਹੇਠ HIV ਅਤੇ STI ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ HIV ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ (PrEP) ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ (PEP) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
