ਕੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI ? RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : September 29, 2025 at 12:13 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ "ਟਾਈਪ 2 ਗਲਤੀ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ
SBI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। CPI ਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ GST ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ CPI ਅੰਕੜਾ 1.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।