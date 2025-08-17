ETV Bharat / business

ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ ? ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ - GST REFORMS ON CAR BIKES

ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

GST REFORMS ON CAR BIKES
ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ ? (canva)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 17, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਸਯੂਵੀਜ਼ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 1 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 29% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀਜ਼) 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ: ਦੋ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40%

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GST ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ - 5% ਅਤੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਤੋਂ 7 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ - ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ GST ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ GST ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GST ਕੌਂਸਲ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ GST ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਸਯੂਵੀਜ਼ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 1 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 29% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀਜ਼) 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ: ਦੋ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40%

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GST ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ - 5% ਅਤੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਤੋਂ 7 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ - ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ GST ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ GST ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GST ਕੌਂਸਲ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ GST ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

GST RATEਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼GST REFORMS ON CAR BIKES

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.