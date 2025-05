ETV Bharat / business

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧੇਗਾ DA, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ - DA HIKE

HOW MUCH DA INCREASE IN JULY 2025 ( Getty Image )