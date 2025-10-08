UPI ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਫਾਈਦੇ
ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਫੀਚਰ ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 8, 2025 at 4:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ 2025 ਵਿੱਚ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ UPI ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ, ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, UPI ਪਿੰਨ ਸੈੱਟਅੱਪ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਫੇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ UPI ਕੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ATM ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। UPI ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
UPI ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, UPI ਮਲਟੀ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ "ਮੇਕਰ-ਚੈਕਰ" ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਟਰੱਸਟ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs), ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਬਹੁ-ਹਸਤਾਖਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਕਰਤਾ ("ਮੇਕਰ"): ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ UPI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੇਨਤੀ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ("ਚੈਕਰ") ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
- ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ("ਚੈਕਰ"): ਹਰੇਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਆਪਣੇ UPI ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਸਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਤਰਕਾਰਤਾ: ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅੰਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ UPI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
ਬਹੁ-ਦਸਤਖਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਸਟਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ UPI ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਬੈਂਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ NPCI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ API ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।