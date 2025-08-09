Essay Contest 2025

Explainer: ਕੀ ਹੈ ਟੈਰਿਫ, ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਣੋ 'A to Z'

ਦੁਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿਸ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਰਿਫ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਟੈਰਿਫ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਿਫ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 50% ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 50% ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ।

ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਆਓ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ 50% ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?

ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਰਿਫ। ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖਾਸ ਟੈਰਿਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਸਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-ਅਧਾਰਤ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਟੈਰਿਫ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਪਲ ਟੈਰਿਫ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਪਲ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਪਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਪਲ ਟੈਰਿਫ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਫੀਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

FTA ਕੀ ਹੈ?

FTA ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

