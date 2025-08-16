ETV Bharat / business

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਟਰੰਪ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - TRUMP PUTIN MEETING

ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਤੇਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

TRUMP PUTIN MEETING
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Etv Bharat)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਦੰਡਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

