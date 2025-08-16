ETV Bharat / business

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 300% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 16, 2025 at 12:49 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ 300% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੀਲ 'ਤੇ 50% ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ 100% ਤੋਂ 200% ਜਾਂ 300% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ। ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ 25% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 50% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

