ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ : ਨੈਟਕੋ ਫਾਰਮਾ ਸੀਈਓ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੈਟਕੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਰਾਜੀਵ ਨੰਨਾਪਾਨੇਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ 92% ਭਾਰਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ, ਨੰਨਾਪਾਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਵਿੱਖ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।'
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਨਾਪਾਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ-ਕਾਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 50% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੰਨਾਪਾਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨੈਟਕੋ ਫਾਰਮਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਡਕਾਕ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"