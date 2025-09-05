ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। NPCI ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, NPCI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਕਸਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।