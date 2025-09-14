ETV Bharat / business

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ, ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਵ

15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ P2M (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

UPI NEW RULES
ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ (Getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 14, 2025 at 5:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ P2M (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

P2M ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ

UPI ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। NPCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ GEM ਪੋਰਟਲ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GEM ਪੋਰਟਲ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ UPI ਸੀਮਾ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

P2P ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ P2P (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ) ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ।

NPCI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

