UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ RBI ਗਵਰਨਰ - RBI ON UPI FEES

RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (Getty Image)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 7, 2025 at 5:24 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਕੀ UPI ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ?

RBI ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਖਰਚਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ - ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ 18.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਛੂਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 32% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਫੀਸ?

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ ਮਾਡਲ' 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।

