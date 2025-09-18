ETV Bharat / business

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

UIDAI ਜਲਦੀ ਈ-ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

UIDAI ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ
UIDAI ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ (getty image)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025 at 3:43 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ UIDAI (Unique Identification Authority of India) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਰਾਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ।

ਨਵੀਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਐਪ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਪ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

