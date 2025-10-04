ETV Bharat / business

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (Getty Images)
Published : October 4, 2025 at 4:15 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਫੀਸ 125 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ UIDAI ਨੇ 7 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਪਡੇਟ

ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਹੁਣ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ myAadhaar ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਘਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ

UIDAI ਨੇ ਘਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ 700 ਰੁਪਏ (GST ਸਮੇਤ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। UIDAI ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

