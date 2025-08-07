ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FADA) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
FADA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19.6 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 20.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ 6.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 13.6 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।
FADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2024 ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 10.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਮਦ, ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 0.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਗਏ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਟਾਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 33.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।