ETV Bharat / business

ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ - NO MORE TECH HIRING IN INDIA

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ( AP Photo )

By ETV Bharat Business Team Published : July 24, 2025 at 3:25 PM IST 2 Min Read