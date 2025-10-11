ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਿਟਕੋਇਨ 8% ਡਿੱਗਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਿਟਕੋਇਨ 8% ਡਿੱਗਿਆ।
Published : October 11, 2025 at 2:11 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $104,782 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, $114,000 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਈਥਰਿਅਮ ਵੀ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $3,637 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 100% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ" 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
CoinMarketCap ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ $112,241.86 ਅਤੇ ਈਥਰਿਅਮ $3,779.16 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਥਰਿਅਮ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। BNB, Solana, ਅਤੇ XRP ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਕੁੱਲ ਦਰ ਨੂੰ 130 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। S&P 500 2.71%, Nasdaq 3.56% ਅਤੇ Dow Jones Industrial Average 1.9% ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।