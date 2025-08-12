ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 100 ਔਂਸ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ (04:01 GMT) ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
US President Donald Trump posts, " i have just signed an executive order that will extend the tariff suspension on china for another 90 days. all other elements of the agreement will remain the same..." pic.twitter.com/Io6u4sLGmH— ANI (@ANI) August 12, 2025
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 50 ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 3,400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ 1,100 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 1,400 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਪੀਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।