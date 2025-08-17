ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 4.747 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 693.618 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 704.89 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ 'ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਕ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 9.32 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 704.89 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀ (FCA), ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 583.979 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ
RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 86.160 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ 71 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 53 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ FX ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਕਸਰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।