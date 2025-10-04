FASTag ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਦੋਹਰੇ ਖਰਚੇ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਫੀਸ
ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 4, 2025 at 5:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (NHs) 'ਤੇ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫੀਸ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 1.25 ਗੁਣਾ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-FASTag ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮ, 2008, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 1.25 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫੀਸ ₹100 ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ₹200 ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ₹125 ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag-ਅਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,000 ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 200 ਟੋਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FASTag ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇ-ਪ੍ਰਤੀ-ਯਾਤਰਾ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।