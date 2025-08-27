ETV Bharat / business

ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬੀ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ - FINANCIAL TIPS

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ...

FINANCIAL TIPS
ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ (ANI)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 27, 2025 at 2:32 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼

ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ EMI ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੋਗੇ।

  • ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਫੈਸਲੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਇੱਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ

ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

