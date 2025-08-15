ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਇਸ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਟ੍ਰਿਪਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦ ਜਾਂ ਟਿਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ-ਟੂ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ FASTag ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ FASTags, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ FASTags 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ FASTag ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ FASTag ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, NHAI ਜਾਂ MoRTH ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ FASTag ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ UPI, ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। FASTag ਵਾਲੇਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
